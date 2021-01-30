Вакцину «Спутник V» поставили в ДНР

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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» поставили в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР). Об этом в субботу, 30 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в таможенной службе ДНР.

«Вакцина вот в эти минуты заехала в республику. Вакцинация начнется с определенных ранее категорий в понедельник-вторник», — уточнил собеседник.

В первую очередь в республике вакцинируют сотрудников образовательных и медицинских учреждений.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил , что в стране никогда не зарегистрируют российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев не намерен закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», даже если ее эффективность будет подтверждена. По его словам, Россия не заинтересована в здоровье украинских граждан, а препараты для борьбы с COVID-19 намерена использовать лишь в пропагандистских целях.

Вакцина «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, стала первой зарегистрированной вакциной от SARS-CoV-2 в мире. При производстве вакцины применен уникальный подход, предполагающий использование двух разных типов векторов на основе аденовируса человека, что позволяет усилить иммунный ответ и сформировать длительный иммунитет.