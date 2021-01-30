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Бывшего замглавы СБУ объявили в розыск 

РИА Новости 2 часа назад
Бывшего замглавы СБУ объявили в розыск
Фото: Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины объявила бывшего заместителя председателя ведомства Дмитрия Нескоромного в розыск, сообщает пресс-службп ведомства.
СБУ ранее заявила, что официально подозревает Нескромного по делу о подготовке заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

"Следователи главного следственного управления СБУ объявили Нескоромного в розыск. Его местонахождение не установлено. Следователи, кроме того, анализируют материалы, опубликованные в СМИ, о наличии в действиях Дмитрия Нескоромного признаков совершения преступления, предусмотренного статьей 111 УК Украины — государственная измена", — цитирует собеседника в ведомстве "Украинская правда".

Отмечается, что Нескоромного объявили во всеукраинский и международный розыск.
СБУ 23 января заявила о предотвращении попытки убийства действующего сотрудника спецслужбы, по делу был задержан его коллега, который позже официально получил статус подозреваемого. Вечером в тот же день СБУ заявила об аресте по данному делу сотрудника антитеррористического центра при СБУ Юрия Расюка.
По данным следствия, Нескоромный совместно с Расюком решили убить начальника Андрея Наумова. Отмечается, что среди доказательств, подтверждающих это, есть видео и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали. Также, по данным следствия, фигуранты дела разработали детальный план убийства Наумова.
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В мире , Андрей Наумов , СБУ , Украинская правда
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