Неустанные попытки Кремля навязать Донбассу «русский мир» и затянуть его в токсичное информационное пространство идут вразрез с обязательствами Российской Федерации в рамках мирного урегулирования российско-украинского вооружённого конфликта, — рассказал Николенко в беседе с РБК-Украина.

По его словам, цель этого форума одна — создать препятствия для мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Он добавил, что Киев непременно информирует иностранных партнёров ещё об одном примере «подрывной деятельности» Москвы в Донбассе. Кроме того, сотрудник ведомства считает, что ни одна доктрина не может предотвратить восстановление суверенитета Незалежной над «временно оккупированными территориями».

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.