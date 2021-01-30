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Москва

Киев: Кремль хочет «перекроить Украину под свои лекала» 

News.ru 37 минут назад
Попытки руководства РФ навязать Донбассу «русский мир» потерпят неудачу, считает спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Таким образом он отреагировал на проведение в Донецке форума «Русский Донбасс». Во время одного из мероприятий главред МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян призвала включить эти территории в состав РФ.

Неустанные попытки Кремля навязать Донбассу «русский мир» и затянуть его в токсичное информационное пространство идут вразрез с обязательствами Российской Федерации в рамках мирного урегулирования российско-украинского вооружённого конфликта, — рассказал Николенко в беседе с РБК-Украина.

Глава ДНР раскрыл смысл доктрины «Русский Донбасс»
По его словам, цель этого форума одна — создать препятствия для мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Он добавил, что Киев непременно информирует иностранных партнёров ещё об одном примере «подрывной деятельности» Москвы в Донбассе. Кроме того, сотрудник ведомства считает, что ни одна доктрина не может предотвратить восстановление суверенитета Незалежной над «временно оккупированными территориями».
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.
Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вопрос о вхождении Донбасса в состав Российской Федерации ни прямо, ни косвенно в повестке не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В мире , Видео , Дмитрий Песков , Олег Николенко , Маргарита Симоньян , РБК-Украина , РИА Новости , Донецк , Киев
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