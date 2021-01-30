Зеленский допустил платную вакцинацию для состоятельных людей

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вакцинация против COVID-19 в стране будет бесплатной в рамках плана, однако выступил за развитие рынка, чтобы украинцы, имеющие средства, могли самостоятельно привиться, передает пресс-служба офиса главы государства.

Минздрав сообщил в субботу, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX. Следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. Во время этих поставок Украина получит от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин компании AstraZeneca.

Сообщается, что иммунизацию, которую планируется начать в феврале, он Зеленский обсудил с министром здравоохранения Максимом Степановым

"Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, это та защита, который должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 — не то, на чем должно зарабатывать государство", — цитирует президента пресс-служба.

Глава минздрава добавил, что план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем, а первыми получить прививку смогут уязвимые категории населения.

"Скоро мы представим и подробно объясним план, как получить вакцину от коронавируса. Первыми мы сможем вакцинировать медиков, мобильные группы. Среди приоритетных групп населения, конечно, пожилые люди. Мы также активно и результативно работаем в рамках инициативы COVAX. Учитывая мощности, сколько людей мы сможем вакцинировать в течение месяца, у нас равномерное распределение государственных средств. И их хватит, чтобы покрыть все потребности в вакцинации", — заверил Степанов.

В то же время глава государства "поддерживает развитие рынка, чтобы украинцы, имеющие средства, могли самостоятельно вакцинироваться против COVID-19". Иммунизация будет добровольной. Однако и президент, и министерство здравоохранения "надеются, что украинцы внимательно относятся к здоровью, понимают вызовы и будут придерживаться плана вакцинации".

"У нас всегда идут споры по даже уже известным вакцинам. Но на этот раз речь идет не только о национальных программах, а о мировой программе по защите населения в каждом уголке планеты. Получить вакцину против коронавируса — это не просто уберечься самому и избавиться от надоедливых масок. Это также забота обо всем населении, это вклад в то, что мы все вернемся к привычной жизни и восстановим мировые коммуникации", — отметил президент.

Степанов заверил, что вакцины будут проверять многократно, украинцам будут предлагать качественные вакцины, которые будут хранить в надлежащих условиях.

В середине декабря 2020 года Зеленский сообщил, что поставил задачу министру здравоохранения получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. В январе харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".