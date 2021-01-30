На Украине разглядели обострение в Донбассе после слов о его будущем с Россией 

«Нужно признать, что в Донбассе происходит обострение ситуации не только в том плане, что прошел форум («Русский Донбасс» — прим. «Ленты.ру») и провозглашены разные заявления, тезисы, "матушка Россия, забери нас к себе" и так далее, но тут вопрос в концептуальном подходе. Те люди, которые представляют ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей, совпадающие с территорией, находящейся под контролем ополченцев — прим. «Ленты.ру») на нашем заседании ТКГ, такого не говорят», — заявил политик.