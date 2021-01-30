Эксперты ВОЗ посетили больницу в Ухане 

В Китае начала работу команда экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Специалисты должны установить происхождение коронавируса.
Сегодня врачи посетили больницу в Ухане, где год назад лечили первых пациентов с COVID-19. Об этом рассказала участница делегации, голландский вирусолог Марион Купманс.
«Только что вернулись из Jinyintan Hospital, который специализируется на инфекционных заболеваниях. Госпиталь использовался при лечении первых пациентов в Ухане. Их случаи совершенно аналогичны тем, о которых мне рассказывали наши врачи из реанимации», — написала Купманс в твиттере.
В 2019 году Ухань стал очагом распространения нового коронавируса.
Ранее «Рамблер» сообщал, что делегация ВОЗ прибыла в КНР. Это эксперты из России, Австралии, Дании, Германии, Кении, Японии, Нидерландов, Катара, Судана, Британии, США, Вьетнама. Специалисты приехали в Ухань 14 января и две недели находились в карантине.