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Эксперты ВОЗ посетили больницу в Ухане 

Майк Габриелян 9 минут назад
Эксперты ВОЗ посетили больницу в Ухане
Фото: ТАСС
В Китае начала работу команда экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Специалисты должны установить происхождение коронавируса.
Сегодня врачи посетили больницу в Ухане, где год назад лечили первых пациентов с COVID-19. Об этом рассказала участница делегации, голландский вирусолог Марион Купманс.

«Только что вернулись из Jinyintan Hospital, который специализируется на инфекционных заболеваниях. Госпиталь использовался при лечении первых пациентов в Ухане. Их случаи совершенно аналогичны тем, о которых мне рассказывали наши врачи из реанимации», — написала Купманс в твиттере.

В 2019 году Ухань стал очагом распространения нового коронавируса.
Ранее «Рамблер» сообщал, что делегация ВОЗ прибыла в КНР. Это эксперты из России, Австралии, Дании, Германии, Кении, Японии, Нидерландов, Катара, Судана, Британии, США, Вьетнама. Специалисты приехали в Ухань 14 января и две недели находились в карантине.
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В мире , ВОЗ
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