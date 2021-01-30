Эксперты ВОЗ посетили больницу в Ухане 

Сегодня врачи посетили больницу в Ухане, где год назад лечили первых пациентов с COVID-19. Об этом рассказала участница делегации, голландский вирусолог Марион Купманс.

«Только что вернулись из Jinyintan Hospital, который специализируется на инфекционных заболеваниях. Госпиталь использовался при лечении первых пациентов в Ухане. Их случаи совершенно аналогичны тем, о которых мне рассказывали наши врачи из реанимации», — написала Купманс в твиттере.

В 2019 году Ухань стал очагом распространения нового коронавируса.