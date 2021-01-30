Зеленский рассказал о злости на Трампа 

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Корреспондент издания спросил Зеленского: «Я вижу, вы злой на президента Трампа? Возможно, немного, да?»

«Немного», — ответил украинский президент, не уточнив причины.

При этом полная версия интервью будет опубликована 31 января.