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Москва

Зеленский рассказал о злости на Трампа 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что немного зол на бывшего американского коллегу Дональда Трампа. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте издания Axios, которое публикует разговор своего журналиста с украинским лидером.
Корреспондент издания спросил Зеленского: «Я вижу, вы злой на президента Трампа? Возможно, немного, да?»

«Немного», — ответил украинский президент, не уточнив причины.

При этом полная версия интервью будет опубликована 31 января.
Трампа потребовали отстранить от должности президента США
18 января Трамп заявлял, что не имеет желания предоставлять военную помощь Украине. Так, стало известно, что бывший американский лидер неоднократно требовал от официальных лиц перестать помогать Киеву «в качестве возмездия за ее действия в 2016 году» и «рычага давления» на страну, чтобы она провела расследование в отношении нынешнего президента США Джо Байдена.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Киев , США
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