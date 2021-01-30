Франция закрывает границы из-за пандемии 

Франция с воскресенья полностью закрывает границы из-за пандемии для путешественников не из ЕС . Въехать в страну из Евросоюза можно только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, исключение будет сделано для работников, проживающих на приграничных территориях.

Все перемещения с материковой части Франции на ее заморские территории будут допустимы лишь по веским причинам. Новые ограничительные меры объявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает РИА Новости . В стране закрываются все торговые центры площадью более 20 тысяч квадратных метров, закрытыми остаются музеи, театры, кинотеатры, рестораны, бары, сохраняется комендантский час.

Он был введен 15 декабря, с 16 января его действие было расширено: он вступает в силу с 18:00 на всей территории страны. C момента начала эпидемии коронавирусом во Франции заболели более 3 млн человек, свыше 74 тысяч скончались. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом границы для иностранцев также закрывает и Чехия.

Въезд разрешен только тем, кто учится или работает в стране, имеет разрешение на проживание, а также для водителей большегрузов. Зато в Италии с понедельника открываются для ежедневного посещения все музеи Ватикана, не работавшие три месяца. Уже открылись галерея Уффици во Флоренции и музеи Кампании и Тосканы.