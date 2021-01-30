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Умер один из основателей британской группы The Animals 

ИА Regnum 29 минут назад
Умер один из основателей британской группы The Animals
Фото: facebook
Бывший гитарист группы The Animals Хилтон Валентайн скончался 29 января в возрасте 77 лет. Об этом сообщает пресс-служба лейбла звукозаписи ABKCO Records.
Смерть музыканта подтвердила его жена Жермен Валентайн. Причины смерти не сообщаются.

«Валентайн был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед», — отметили в ABKCO Records.

Хилтон Валентайн увлёкся игрой на гитаре в 13 лет. Первой музыкальной группой гитариста стала The Heppers, переименованная позже в Wildcats.
В 1963 голу формировавший группу The Animals продюсер Чес Чендлер решил пригласить в коллектив виртуозного гитариста. Валентайн продолжал записываться с The Animals вплоть до распада оригинального состава группы.
При его участии были записаны самые популярные песни группы, включая «The House of the Rising Sun», «Baby Let Me Take You Home», «Don't Let Me Be Misunderstood», «We Gotta Get Out of This Place», «It's My Life» и «Don't Bring Me Down».
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