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Москва

Белый дом раскрыл планы Джо Байдена на следующую неделю 

ИА Regnum 24 минуты назад
Белый дом раскрыл планы Джо Байдена на следующую неделю
Фото: Reuters
Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки поделилась с прессой планами президента США Джо Байдена на следующую неделю, которые предполагают встречи и подписание приказов. Об этом 29 января пишет CNN.
Вот как выглядит расписание президента США на первую неделю Февраля 2021:
1 февраля Байден встретится с Энтони Блинкеном, Государственным секретарем США.2 февраля президент прокомментирует и подпишет исполнительный приказ, «модернизирующий иммиграционную систему США».5 февраля, сказала пресс-секретарь, Байден прокомментирует состояние экономики.
Псаки заверила, что новая информация появится в ближайшие дни. Белый дом, сказала она, осмелился предоставить эту информацию репортерам, чтобы возобновить практику общения власти с прессой, которая была приостановлена во время правления Дональда Трампа.
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Ожидалось, что Байден подпишет иммиграционные приказы 29 января, но Псаки объявила, что эта часть плана перенесена на следующую неделю.
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В мире , Энтони Блинкен , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Администрация США , CNN , США
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