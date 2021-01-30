Белый дом раскрыл планы Джо Байдена на следующую неделю 

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Вот как выглядит расписание президента США на первую неделю Февраля 2021:

1 февраля Байден встретится с Энтони Блинкеном , Государственным секретарем США.2 февраля президент прокомментирует и подпишет исполнительный приказ, «модернизирующий иммиграционную систему США».5 февраля, сказала пресс-секретарь, Байден прокомментирует состояние экономики.

Псаки заверила, что новая информация появится в ближайшие дни. Белый дом, сказала она, осмелился предоставить эту информацию репортерам, чтобы возобновить практику общения власти с прессой, которая была приостановлена во время правления Дональда Трампа

Ожидалось, что Байден подпишет иммиграционные приказы 29 января, но Псаки объявила, что эта часть плана перенесена на следующую неделю.