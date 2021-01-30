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Минздрав Вьетнама разрешил использование вакцины AstraZeneca 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Вьетнам одобрил использование вакцины AstraZeneca
Фото: РИА Новости
Министерство здравоохранения Вьетнама одобрило использование вакцины британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca для вакцинации населения страны против коронавируса. Об этом сообщила в субботу газета Nhan Dan со ссылкой на министра здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонга.
По словам министра, вакцина от коронавируса AstraZeneca стала первой, зарегистрированной для использования во Вьетнаме. Первая партия препарата, как ожидается, поступит в страну уже в первом квартале текущего года. Всего в 2021 году Вьетнам рассчитывает получить 30 млн доз вакцины AstraZeneca, сообщил глава Минздрава.
Нгуен Тхань Лонг также отметил, что Вьетнам продолжает испытание на людях вакцин собственного производства. В декабре прошлого года было начато тестирование препарата Nanocovax, произведенного местной фармацевтической компанией Nanogen, а в феврале начнутся клинические испытания вакцины Covivac, разработанной вьетнамским Институтом вакцин и медицинских биологических препаратов.
Во Вьетнаме за все время с начала пандемии были выявлены 1 739 инфицированных. За минувший период 1 448 человек полностью вылечились, а 35 скончались от осложнений, вызванных COVID-19. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей сейчас остаются 256 заболевших. На обсервации в карантинных центрах и на карантине в домашних условиях находятся более 21,8 тыс. человек.
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В мире , Минздрав РФ , Вьетнам
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