Чехия ужесточила правила въезда в страну

Власти Чехии приняли решение ужесточить правила въезда в страну для иностранных граждан из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщило Чешское радио.

С субботы, 30 января, въезд на территорию республики иностранцам будет разрешен только в случае крайней необходимости. Исключение сделано для поездок с целью посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, для участия в свадьбах или похоронах. Оно также распространяется на водителей большегрузных автомобилей, обеспечивающих перевозку грузов с целью снабжения населения.

Кроме того, въезжать в страну смогут иностранные студенты, обучающиеся в Чехии, люди, имеющие в ЧР постоянную работу или разрешение на проживание. Данная мера будет действовать до 15 февраля.