Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Чехия запретила въезд иностранцам без крайней необходимости 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 час назад
Чехия ужесточила правила въезда в страну
Фото: pixabay
Власти Чехии приняли решение ужесточить правила въезда в страну для иностранных граждан из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщило Чешское радио.
С субботы, 30 января, въезд на территорию республики иностранцам будет разрешен только в случае крайней необходимости. Исключение сделано для поездок с целью посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, для участия в свадьбах или похоронах. Оно также распространяется на водителей большегрузных автомобилей, обеспечивающих перевозку грузов с целью снабжения населения.
Кроме того, въезжать в страну смогут иностранные студенты, обучающиеся в Чехии, люди, имеющие в ЧР постоянную работу или разрешение на проживание. Данная мера будет действовать до 15 февраля.
Ранее стало известно, что власти Франции в связи с продолжающимся распространением COVID-19 запретили пересечение границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда. Похожим образом поступило и руководство Германии: в ФРГ решили закрыть въезд для всех приезжих из государств, в которых активно распространяются мутирующие штаммы коронавирусной инфекции.
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
ТК «Звезда»: последние новости
В Госдепартаменте США выступили с заявлением о продлении ДСНВ В Госдепартаменте США выступили с заявлением о продлении ДСНВ Резолюцию об импичменте Трампу внесли в Сенат США Резолюцию об импичменте Трампу внесли в Сенат США Советник Байдена назвал главный вызов для нацбезопасности США Советник Байдена назвал главный вызов для нацбезопасности США
Комментарии
В мире , ЕС , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
01:08
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
00:13
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
Происшествия
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
00:36
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
Общество
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
01:40
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
Общество Азия
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
00:12
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
Общество
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
01:31
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
Происшествия Криминал
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
02:37
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение