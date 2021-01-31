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Чехия закрыла границы из-за коронавируса 

Профиль и ещё 7 9 минут назад
Чехия закрыла границы из-за коронавируса
Фото: pixabay
В Чехии сохраняется сложная ситуация с распространением COVID-19. С начала пандемии в стране с населением около 10,7 млн человек выявлено около 973 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 16 тыс. человек скончались.
Правительство Чехии приняло решение закрыть с субботы, 30 января, границы страны для граждан всех иностранных государств. Попасть в страну можно будет только в случае крайней необходимости, передает ТАСС.
Исключение сделают в первую очередь для иностранцев, у которых есть разрешение на проживание в республике. Также в Чехию будут пускать учащихся в стране граждан других государств. Разрешен въезд в страну для посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах. В пределы Чехии смогут попасть водители-иностранцы за рулем грузовых автомобилей, перевозящих грузы для населения страны.
На границах страны будет проводиться выборочный контроль въезжающих. Усиленные меры будут действовать до 15 февраля. При этом до 14 февраля в стране из-за коронавируса действует режим ЧС.
Ранее «Профиль» писал о том, что в Чехии несколько десятков кафе и ресторанов возобновили работу в знак протеста против коронавирусного локдауна. Полиция немедленно наложила на владельцев штрафы в размере до 20 тыс. крон (около 70 тыс. руб. — «Профиль»).
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В мире , ИТАР-ТАСС , Чехия
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