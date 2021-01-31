Чехия закрыла границы из-за коронавируса 

Чехии сохраняется сложная ситуация с распространением COVID-19. С начала пандемии в стране с населением около 10,7 млн человек выявлено около 973 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 16 тыс. человек скончались.

Правительство Чехии приняло решение закрыть с субботы, 30 января, границы страны для граждан всех иностранных государств. Попасть в страну можно будет только в случае крайней необходимости, передает ТАСС

Исключение сделают в первую очередь для иностранцев, у которых есть разрешение на проживание в республике. Также в Чехию будут пускать учащихся в стране граждан других государств. Разрешен въезд в страну для посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах. В пределы Чехии смогут попасть водители-иностранцы за рулем грузовых автомобилей, перевозящих грузы для населения страны.

На границах страны будет проводиться выборочный контроль въезжающих. Усиленные меры будут действовать до 15 февраля. При этом до 14 февраля в стране из-за коронавируса действует режим ЧС.