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Москва

ВОЗ обеспокоило решение Еврокомиссии о запрете экспорта вакцин 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 10 минут назад
ВОЗ отреагировала на решение Еврокомиссии о запрете экспорта вакцин
Фото: Reuters
Решение Европейской комиссии о регулировании экспорта вакцин против коронавируса из Евросоюза в третьи страны является тревожной тенденцией, заявила помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао.

«На самом деле, это очень тревожный тренд… На данном этапе нецелесообразно, чтобы какая-либо страна вводила запреты на экспорт или барьеры, которые не позволят свободно перемещать необходимые ингредиенты, которые сделают вакцины, диагностические средства и другие лекарства доступными для всего мира», — сказала Симао, передает РИА «Новости».

Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕК согласовала регулирование, которое позволит предварительно одобрять возможность экспорта вакцин против COVID-19 из Евросоюза в третьи страны, при этом из-под действия этого механизма исключено порядка 90 государств.
ЕК приняла соответствующее решение из-за поступающей информации о задержках в поставках в страны Евросоюза партий вакцин, на предварительное приобретение которых Еврокомиссия уже заключила контракты с поставщиками и затратила средства.
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В мире , Валдис Домбровскис , ЕС , ВОЗ , Еврокомиссия , РИА Новости
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