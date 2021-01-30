ВОЗ отреагировала на решение Еврокомиссии о запрете экспорта вакцин

«На самом деле, это очень тревожный тренд… На данном этапе нецелесообразно, чтобы какая-либо страна вводила запреты на экспорт или барьеры, которые не позволят свободно перемещать необходимые ингредиенты, которые сделают вакцины, диагностические средства и другие лекарства доступными для всего мира», — сказала Симао, передает РИА «Новости».