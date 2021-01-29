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Генсек ООН вакцинировался препаратом компании Moderna 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Генсек ООН вакцинировался препаратом компании Moderna
Фото: Reuters
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время вакцинации получил дозу препарата американской компании Moderna. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Насколько я помню, он получил вакцину Moderna", — отметил он.

Он том, что генсек получил первый из двух уколов вакцины, он сам сообщил в четверг в Twitter. До этого в ходе общения с журналистами глава всемирной организации отметил, что прививается в порядке общей очереди. Так как ему 71 год он попадает в категорию людей старше 65 лет, которые имеют приоритет в графике вакцинации штата Нью-Йорк. Гутерриш также сообщил, что для этой процедуры поедет в "одну из школ Бронкса".
В интервью ТАСС генеральный секретарь ООН подчеркнул, что "если вакцины станут повсеместно доступны для массового применения в текущем году", то к 2022 году ситуацию с пандемией удастся переломить. В то же время он предупредил, что промедление с вакцинацией может превратить COVID-19 в подобие сезонного гриппа, но с более тяжелыми последствиями.
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Комментарии 2
В мире , Антониу Гутерриш , ООН , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк , США
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