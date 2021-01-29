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Бело-красно-белый флаг в Белоруссии приравняют к свастике 

Газета.Ru 42 минуты назад
Бело-красно-белый флаг в Белоруссии приравняют к свастике
Фото: Reuters
Генеральная прокуратура Белоруссии анонсировала, что готовится пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистским, передает Sputnik Беларуссия.
В ведомстве утверждают, что такое решение принято из-за более сотни обращений от граждан с просьбой приравнять к экстремистской символике бело-красно-белый флаг, «который в годы войны стал символом зверств на белорусской земле».
Откуда у белорусской оппозиции бело-красно-белый флаг?
На сегодняшний день утвержденный МВД список запрещенной в республике символики и атрибутики состоит из 10 пунктов.
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В мире , МВД , ИА Sputnik
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