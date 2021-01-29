Бело-красно-белый флаг в Белоруссии приравняют к свастике 

Генеральная прокуратура Белоруссии анонсировала, что готовится пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистским, передает Sputnik Беларуссия.

В ведомстве утверждают, что такое решение принято из-за более сотни обращений от граждан с просьбой приравнять к экстремистской символике бело-красно-белый флаг, «который в годы войны стал символом зверств на белорусской земле».