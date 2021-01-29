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Москва

Псаки попыталась критиковать Россию, но «потеряла мысль» 

РИА Новости и ещё 2 14 минут назад
Псаки «потеряла мысль» при перечислении претензий к России
Фото: Reuters
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки несколько раз оговорилась на пятничном брифинге. Видео с мероприятия опубликовал телеграм-канал "РИА Новости: США".
Псаки перечисляла обвинения в адрес Москвы, но в какой-то момент остановилась.

"Я тут теряю мысль", — призналась пресс-секретарь.

После этого она добавила, что президент США Джо Байден в любом случае готов отвечать России, когда считает нужным.
Помимо прочего, Псаки назвала генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН, а госсекретаря США Энтони Блинкена "повысила" до поста президента.

"Я назвала его президентом Блинкеном — это повышение, но кто знает!" — отшутилась пресс-секретарь Белого дома.

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Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой в адрес Москвы, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией. По мнению самой представительницы Белого дома, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "пропагандой". Едва ли не более известная медийная фигура в России, чем у себя на родине, Псаки неоднократно была объектом критики и пародий — во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики.
Самыми известными стали ее высказывания про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию", угрозы послать флот США к берегам Белоруссии и традиционное "мне нужно уточнить в офисе".
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Комментарии 19
В мире , Энтони Блинкен , Йенс Столтенберг , Джозеф Байден , ООН , Администрация США , НАТО , РИА Новости , Москва , США
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