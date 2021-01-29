Псаки «потеряла мысль» при перечислении претензий к России

Псаки перечисляла обвинения в адрес Москвы, но в какой-то момент остановилась.

"Я тут теряю мысль", — призналась пресс-секретарь.

После этого она добавила, что президент США Джо Байден в любом случае готов отвечать России , когда считает нужным.

"Я назвала его президентом Блинкеном — это повышение, но кто знает!" — отшутилась пресс-секретарь Белого дома.

Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой в адрес Москвы, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией. По мнению самой представительницы Белого дома, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "пропагандой". Едва ли не более известная медийная фигура в России, чем у себя на родине, Псаки неоднократно была объектом критики и пародий — во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики.