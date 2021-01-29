Пока вы не уснули: Кремль ответил отказом на предложение «забрать Донбасс»

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Зарплаты увеличатся на размер инфляции. Таким образом будет нивелировано влияние роста цен на доход граждан. Повышение окладов составит 4,9% в 2021 году.

Вопрос о вхождении Донбасса в состав России ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков . Ранее главред RT Маргарита Симоньян призвала Россию «забрать Донбасс домой», отметив, что «люди Донбасса хотят иметь возможность быть русскими». И Россия, по мнению Симоньян, обязана обеспечить им эту возможность.

Глава Минздрава страны Максим Степанов выразил уверенность, что Украина может обеспечить себя вакцинами ведущих мировых производителей. Он сообщил, что никто в стране не будет регистрировать «Спутник V».

86-летняя жительница Кубани хотела оплатить счета, однако в одной из квитанций обнаружила, что в качестве собственника недвижимости указано неизвестное ей лицо.

По словам заместителя мэра города по вопросам социального развития Анастасии Раковой, также наступивший год должен стать годом диспансерного наблюдения за больными соматическими заболеваниями и пациентами с онкологией. Она добавила, что ситуация с распространением коронавируса в Москве продолжает улучшаться.

По словам адвоката Сергея Грицко, потерпевшие настаивают на более суровом наказании вплоть до лишения свободы пожизненно. Шамсутдинова обвиняют в расстреле сослуживцев в 2019 году.

У него нашли два килограмма гашиша. Певец находится под домашним арестом. Тиму Белорусских задержали еще 10 января, но СМИ об этом узнали только сейчас. Артист якобы хранил наркотики дома для себя и друзей, продавать их не планировал.

Алексей Шило. Китай не принимает в полном объеме планируемые к отправке туда российскими операторами контейнерные грузы и поезда с углем, объясняя ограничения ситуацией с коронавирусом, сообщил замгендиректора РЖД

Адвокат Александр Островский пожаловался на режиссера Никиту Михалкова в СК России и Генпрокуратуру . Юрист считает, что режиссер пользуется своими связями в СК, чтобы помогать друзьям.