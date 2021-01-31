Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул бывшего кандидата в лидеры Белоруссии Светлану Тихановскую на соискание Нобелевской премии мира.
Согласно правилам, главы государств входят в число людей, которые могут официально выдвигать кандидатов на получение Нобелевской премии мира. Заявки можно подавать до 31 января, сообщает портал BNS.
Тихановская уже поблагодарила президента Литвы за проявленную солидарность и поддержку. «Я благодарна президенту Науседе за выдвижение меня и всего народа Белоруссии на Нобелевскую премию мира. Это прекрасное выражение солидарности с Белоруссией и признание нашей мирной борьбы за свободу, которая вдохновляет весь мир с августа прошлого года», — написала Тихановская в Twitter.
Ранее в субботу депутат норвежского парламента выдвинул протестное движение Black Lives Matter на Нобелевскую премию мира.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.