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Стала известна эффективность вакцины Johnson & Johnson 

Прайм 31 минуту назад
Эффективность вакцины Johnson & Johnson составила 66%
Фото: РИА Новости
Согласно промежуточным данным, которые были обнародованы в ходе третьей фазы клинических испытаний, вакцина Johnson&Johnson против COVID-19 оказалась на 66% эффективна в предотвращении умеренной и тяжелой коронавирусной инфекции. Эту информацию опубликовало издание Financial Time.
Уровень эффективности вакцины у препарата ниже, чем у аналогов, разработанных BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Однако эти показатели нельзя напрямую сравнивать из-за того, что легкие случаи COVID-19 не были включены в исследование. Вакцина продемонстрировала некоторую защиту и против варианта 501. V2, который впервые появился в Южной Африке, хотя в проведенных там испытаниях эффективность составила 57%.
В испытании участвовало почти 44 тысячи человек. Всего было зарегистрировано 468 симптоматических случаев Covid-19, которые имели место как в группах, получавших плацебо, так и в группах, получивших вакцину. Раскрывается, что эффективность вакцины против только тяжелых случаев составила 85%. Также сообщается, что защита была одинаковой для всех возрастных групп, включая людей старше 60 лет.
Компания намеревается подать заявку на разрешение на использование вакцины в начале февраля.
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