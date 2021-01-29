Кравчук пообещал России потери 

Первый президент Украины , глава делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук призвал Запад усилить антироссийские санкции.

В интервью каналу "Апостроф" бывший глава государства обвинил Россию в нежелании выполнять международные обязательства по Украине и призвал усилить экономическое и дипломатическое давление на Москву , ограничить доступ к международным финансовым инструментам.

Кроме того, Кравчук заявил, что Россия действует "антицивилизованно".

"Она будет нести потери", — добавил Кравчук.

Он выразил мнение, что в ближайшее время Москва не изменит политику по Донбассу.

Ранее Кравчук предложил отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT, позднее обвинил Москву в затягивании переговорного процесса по Донбассу, в начале этого года заявил о готовности Украины к компромиссу с Россией и изъявил желание посетить Крым, однако вскоре отказался от своих слов. А на прошлой неделе экс-президент пообещал нашей стране "много разнообразных санкций".

Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана обязательств, а также выдвигают противоречащие соглашениям идеи. Так, в ноябре советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович предложил некий "План совместных шагов", предполагающий вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.

В Донбассе этот план назвали попыткой затянуть процесс урегулирования и вернуть неподконтрольные территории силовым путем, а полпред России в контактной группе в Минске Борис Грызлов считает, что такие инициативы Киева могут рассматриваться только как шаг к полному отказу от Минских соглашений.