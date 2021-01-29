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Москва

Кравчук заявил о невозможности договориться с Россией по Донбассу 

РИА Новости 17 минут назад
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук считает, что переговоры с Россией неэффективны и зашли в тупик. Об этом он сказал в эфире телеканала "Наш".

"С Россией поладить непросто. Я не хочу, чтобы были лишние иллюзии", — заявил Кравчук.

Он пожаловался, что Россия давит на Украину, и призвал действовать теми же методами.
Кравчук назвал переговоры по Донбассу "фальшивкой". По его мнению, они нацелены на то, чтобы заставить Украину сдать свои национальные интересы.
По мнению Кравчука, с Россией можно договориться только применением силы, поскольку "она привыкла к таким методам".
Очередные переговоры по Донбассу в нормандском формате прошли безрезультатно
Для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины были приняты Минские соглашения. Это четкий план действий, который предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Однако украинские политики затягивают выполнение этого плана и выдвигают противоречащие соглашениям идеи. В ноябре советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович предложил "План совместных шагов", предполагающий вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.
В Донбассе "план" назвали попыткой затянуть процесс урегулирования и вернуть неподконтрольные территории силовым путем. Полпред России в контактной группе в Минске Борис Грызлов считает, что подобные инициативы Киева могут рассматриваться как шаг к полному отказу от Минских соглашений.
При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский угрожал выйти из "Минска — 2".
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В мире , Видео , Алексей Арестович , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Борис Грызлов
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