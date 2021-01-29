Италия недополучит 20% вакцины Moderna от COVID-19

"Наши удивление, озабоченность и разочарование растут, теперь прогнозы по проведению кампании по вакцинации корректируются почти каждый день", — сказал он на пресс-конференции. Комиссар подчеркнул, что Италия в результате задержек с поставками недополучила в общей сложности 300 тысяч доз вакцины