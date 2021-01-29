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Moderna поставит в Италию на 20% меньше вакцины от COVID-19 

РИА Новости 27 минут назад
Италия недополучит 20% вакцины Moderna от COVID-19
Фото: Reuters
Компания Moderna поставит в Италию 132 тысячи доз вакцины от коронавируса вместо планировавшихся 166 тысяч, заявил комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 Доменико Аркури. По его словам, снижение объемов касается поставки на неделе с 8 февраля.

"Наши удивление, озабоченность и разочарование растут, теперь прогнозы по проведению кампании по вакцинации корректируются почти каждый день", — сказал он на пресс-конференции. Комиссар подчеркнул, что Италия в результате задержек с поставками недополучила в общей сложности 300 тысяч доз вакцины

Ранее Аркури сообщил, что на прошлой неделе группа Pfizer сократила поставки вакцины в Италию на 29%, а на этой неделе будут недопоставлены еще 20%. По его словам, это ставит под вопрос проведение вакцинации итальянцев в возрасте старше 80 лет, которая началась на Апеннинах 14 января. Кроме того, в январе в ЕС вспыхнул скандал вокруг AstraZeneca из-за ее заявления, что она не сможет поставить ранее обещанные объемы вакцины из-за проблем с производством и поставит 31 миллион доз вместо 80 миллионов.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что задержки поставок вакцины неприемлемы и представляют собой серьезные нарушения контрактных обязательств. Конте подчеркнул, что Италия прибегнет ко всем инструментам и юридическим инициативам, чтобы добиться их соблюдения. На этой неделе Государственная адвокатура Италии, главной функцией которой является оказание юридической помощи властям, направила в адрес Pfizer официальное судебное предупреждение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , ЕС , Pfizer , Италия , Рим
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