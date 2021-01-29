В Китае казнили крупного чиновника 

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Китае казнили экс-секретаря партийного комитета и председателя правления крупнейшей в стране компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co., Ltd Лая Сяоминя. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Соответствующее решение принял народный суд города Тяньцзинь . Чиновник был обвинен в коррупции, взяточничестве и двоеженстве.

«По утверждению Верховного народного суда, утром 29 января Народный суд второй ступени города Тяньцзинь привел в исполнение смертный приговор Лай Сяоминя», — говорится в сообщении.

О вынесенном приговоре стало известно ранее.

В 2018 году Сяоминя исключили из партии за нарушение законодательства и партийной дисциплины.

Как выяснилось в ходе расследования, он принимал участие в политических авантюрах, продвигал по служебной лестнице отдельных лиц, препятствовал проведению проверок.

Кроме того, он получал дорогие подарки, крупные денежные суммы и присваивал общественное имущество.