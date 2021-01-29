Картину Боттичелли XV века продали на аукционе за $92 млн 

Боттичелли редко создавал портреты. Основными сюжетами его картин были религиозные сцены и сцены из классической мифологии. Всего сохранилось около дюжины его работ, почти все они находятся в музейных коллекциях.

«Молодой человек с медальоном» — одна из последних работ Боттичелли, которая остается в руках частных лиц.

Бывший владелец полотна купил его в 1982 году более чем за 1 млн долларов. Последние 50 лет картина выставлялась в крупнейших музеях, в том числе в Национальной галерее в Лондоне и музее искусств «Метрополитен» в Нью-Йорке. Комментирует искусствовед, аналитик арт-рынка Михаил Каменский

— Великий художник Возрождения Сандро Боттичелли практически на рынке не встречается. С моей точки зрения, это разумная и роскошная инвестиция либо какого-то коллекционера либо инвестиционного фонда. Должен сказать, существует предположение о том, что работа эта досталась кому-то из России, я об этом уже слышал несколько раз, но это совершенно не факт. Поручение о покупке мог получить сотрудник любого отдела, не только русского, который принимает участие в торгах. Это мог быть представитель русскоязычного мира, например, довольно успешно выступающие на международном художественном рынке казахи могли себе позволить такую дорогую покупку. Может быть, кто-то и из России, а может быть, кто-то, уехавший из РФ и преуспевающий за пределами страны. Это работа, если попадает в руки квалифицированного собирателя или инвестора, пройдет по мировым музеям и выставкам.

— Теоретически она может быть просто у кого-то в частной коллекции и не выставляться?

— Она может валяться в углу каюты какой-нибудь роскошной яхты, и время от времени кто-нибудь ее будет показывать своим гостям. Это совсем пессимистичный вариант. Я думаю, что эта работа займет место на достойной стене, в не менее достойном окружении. По крайней мере, хочется так думать.

«Портрет молодого человека с медальоном» был написан в 1470-1480 годы. Картина принадлежала нескольким поколениям аристократической семьи из Великобритании. Историки искусства узнали о его существовании только в начале XX века, когда портрет появился на арт-рынке. Предыдущий рекорд для Боттичелли был установлен в 2013 году: его картину «Мадонна с младенцем и юным Иоанном Крестителем» продали за 10,4 млн долларов.