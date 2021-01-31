Вакцина Pfizer вызвала высокий процент побочных эффектов в Сербии

Сербии посчитали количество случаев, когда у вакцинированных от коронавируса возникали побочные эффекты. Всего зафиксировали 62 нежелательные реакции.

В основном это реакции на месте укола — боль, отек, покраснение. Некоторые жаловались на повышенную температуру, слабость, утомляемость и головную боль после укола.

Большая часть таких симптомов возникла после применения вакцины Pfizer — 35 случаев. В 26 случаях побочные эффекты зарегистрировали на препарат Sinopharm. Лишь в одном случае — на вакцину "Спутник V".

Такие данные озвучил на местном телевидении представитель Агентства по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Павле Зелич. По данным госрегулятора Сербии, на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали более 400 тысяч человек.