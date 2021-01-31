Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Сербии больше всего побочных эффектов возникло у вакцинированных препаратом от Pfizer 

runews24.ru и ещё 3 15 минут назад
Вакцина Pfizer вызвала высокий процент побочных эффектов в Сербии
Фото: Reuters
В Сербии посчитали количество случаев, когда у вакцинированных от коронавируса возникали побочные эффекты. Всего зафиксировали 62 нежелательные реакции.
В основном это реакции на месте укола — боль, отек, покраснение. Некоторые жаловались на повышенную температуру, слабость, утомляемость и головную боль после укола.
Большая часть таких симптомов возникла после применения вакцины Pfizer — 35 случаев. В 26 случаях побочные эффекты зарегистрировали на препарат Sinopharm. Лишь в одном случае — на вакцину "Спутник V".
Грузия получит первую партию вакцины Pfizer в феврале
Такие данные озвучил на местном телевидении представитель Агентства по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Павле Зелич. По данным госрегулятора Сербии, на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали более 400 тысяч человек.
Видео дня. Муж облил жену бензином и пытался поджечь
runews24.ru: последние новости
1 февраля Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США 1 февраля Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США В ВОЗ заявили о возможности новой пандемии из-за малазийского вируса Nipah В ВОЗ заявили о возможности новой пандемии из-за малазийского вируса Nipah В Эстонии объяснили, почему детям не нужно учить русский язык В Эстонии объяснили, почему детям не нужно учить русский язык
В мире , Pfizer , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
01:35
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
Происшествия
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
01:05
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
Общество Происшествия
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
00:24
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
Общество
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
01:39
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
Войска
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
02:06
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
00:11
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
Происшествия
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
00:11
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
Общество
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
02:17
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
Происшествия
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
00:10
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
В мире
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
00:30
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение