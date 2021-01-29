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Лукашенко сообщил о готовившейся провокации в день его инаугурации 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Лукашенко сообщил о готовившейся провокации в день его инаугурации
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на его инаугурации планировалась провокация, и поэтому она была проведена в закрытом режиме. Об этом пишет БЕЛТА.
Как сообщал «Рамблер», 23 сентября 2020 года состоялась церемония вступления в должность белорусского президента Александра Лукашенко. Она прошла на фоне акций протестов в закрытом для журналистов режиме. Заранее о дате инаугурации не объявлялось.
Сегодня на встрече со студенческой молодежью Лукашенко затронул тему своей «тайной» инаугурации.

«Ко мне накануне приходит председатель Комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали: инаугурация, на автобусах депутаты… Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно», — рассказал он.

Глава государства подчеркнул, что в данной ситуации он счел единственно верным решением — провести закрытое мероприятие.

«Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел», — отметил он.

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В мире , Александр Лукашенко
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