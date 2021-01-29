Лукашенко сообщил о готовившейся провокации в день его инаугурации 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на его инаугурации планировалась провокация, и поэтому она была проведена в закрытом режиме. Об этом пишет БЕЛТА.

Как сообщал «Рамблер», 23 сентября 2020 года состоялась церемония вступления в должность белорусского президента Александра Лукашенко. Она прошла на фоне акций протестов в закрытом для журналистов режиме. Заранее о дате инаугурации не объявлялось.

Сегодня на встрече со студенческой молодежью Лукашенко затронул тему своей «тайной» инаугурации.

«Ко мне накануне приходит председатель Комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали: инаугурация, на автобусах депутаты… Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно», — рассказал он.

Глава государства подчеркнул, что в данной ситуации он счел единственно верным решением — провести закрытое мероприятие.