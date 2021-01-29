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Москва

Лукашенко пригрозил протестующим цензурой в соцсетях 

News.ru и ещё 8 3 часа назад
Лукашенко пригрозил протестующим цензурой в соцсетях
Фото: EPA/ТАСС
Белорусские власти находятся на пороге принятия решений о введении цензуры в социальных сетях. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время встречи со студентами БГУ.
Вместе с тем, подчеркнул он, Белоруссия не намерена становиться зачинщиком этого процесса. Инициатива должна исходить «от сильных мира сего», считает политик.
Лукашенко высказал уверенность, что необходим жесточайший запрет на вмешательство в личную жизнь и разрушение общественно-политического строя государства. Всё потому, что с помощью соцсетей есть опасность «породить планетарную революцию».
Он пообещал, что в ближайшие месяцы в этой сфере будут приняты дополнительные меры для защиты интересов государства и народа. Однако признал, что пока что решения, как цензурировать Интернет эффективно, нет, информирует «Интерфакс».

Мы вообще это сделать не сможем. Если мы закроем одно направление, у нас вылезет в другом, — заявил Лукашенко.

Впрочем, подчеркнул он, со временем весь мир придёт к введению цензуры в социальных сетях. Причём вводить её начнёт тот, кто «породил этого змея и выпустил из бутылки», а республика присоединится к процессу, добавил глава государства. Это будет сделано для защиты суверенитета страны, ситуацию в которой, по его мнению, пытаются раскачать извне — из Литвы и Польши.
В Белоруссии почти полгода продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.
Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.
Как писал NEWS.ru, на встрече со студентами Лукашенко также объявил о том, что никого не боится и что ему нечего стыдиться за любые свои поступки.
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Комментарии
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Интерфакс , Литва , Минск , Польша
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