Пентагону посоветовали изменить подход к России

Глава Центра оборонных концепций и технологий Брайан Кларк заявил, что Пентагону необходимо пересмотреть свои «худшие сценарии» столкновения с Россией и Китаем пишет Forbes. По мнению эксперта, в противном случае недавние успехи Китая и России в серых зонах в Восточном и Южно-Китайском морях или в Крыму могут стать нормой.

Кларк посоветовал Пентагону повысить приоритет следующих сценариев: длительная блокада союзной территории или островов, кибератаки, кампании в серой зоне против союзнических правительств, «запрещающие» операции в международных водах или воздушном пространстве.

«Продолжающийся конфликт на востоке Украины может быть более актуальным, чем угроза вторжения российских танков в Латвию за два дня», — отметил он.

В Карабахе начинается новая борьба

Турецкий профессор Кюршад Зорлу предупредил о новой схватке в Нагорном Карабахе: речь идет об использовании месторождений полезных ископаемых. Как сообщает Habertürk, на территории Карабаха есть месторождения золота, меди и цинка, причем золотые запасы оцениваются более чем в восемь миллиардов долларов.

Азербайджан хочет взыскать с армянских компаний компенсации за «незаконное получение доходов» от этих ресурсов. Зорлу заявил, что компании получали на возвращенных Баку землях серьезные доходы и уплачивали налоги на миллиарды долларов налогов. Автор статьи отметил, что компании эти имеют косвенные связи не только с Арменией, но также с Россией, Францией и даже Южным Кипром. На фоне роста цен на золото и медь в мире месторождения Карабаха особенно важны для Азербайджана.

Байден «не сдержался» во время разговора с Путиным

«Он не сдержался, выразив обеспокоенность по поводу обращения с Алексеем Навальным и с протестующими», — сказала Псаки.

По ее словам, Байден «никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина» или действий российского правительства

Почему нидерландские протесты напугали Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон не спешит объявлять очередной карантин из-за беспорядков в Нидерландах, где очередные запреты вылились в бунт и столкновения с полицией. Как пишет Le Figaro, «на грани экономического и психологического коллапса» Франция не может позволить себе такого же всплеска насилия.

Прежде чем рассматривать вопрос о новом локдауне, Макрон хотел убедиться, что комендантского часа недостаточно для борьбы с коронавирусом. Теперь он дает себе еще несколько часов, даже несколько дней, чтобы определиться с условиями и сделать объявление. По версии автора Le Figaro, Макрон особенно осторожен, так как помнит длительные протесты «желтых жилетов».

«Зеленский всерьез и надолго»

Президент Украины Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок. Как пишет украинское издание «Вести», об этом рассказал изгнанный из фракции «Слуга народа» депутат Гео Лерос.

По данным Лероса, об этом Зеленский объявил на своем дне рождения. Политолог Алексей Якубин считает, что таким способом он пытается сплотить свою фракцию. «Внушает им, что он всерьез и надолго и не собирается сворачивать проект столь быстро», — отметил Якубин. При этом Зеленского, по данным последних опросов, поддерживают всего 20 процентов респондентов (на 19 процентов меньше, чем в 2019-м), для победы ему понадобится экономическое чудо или реальный мир в Донбассе.