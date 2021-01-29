Власти России оценили новые санкции Украины

Власти России не знают, против кого власти Украины ввели новые санкции. Об этом осведомленный собеседник сообщил РИА Новости.

Вчера, как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении ограничительных мер в отношении российских физических и юридических лиц.

«Решение (о введении санкций. — Прим. ред.) носит закрытый характер. Мы не знаем, о каких лицах там идет речь», — рассказал РИА Новости российский источник.

Он добавил, что до сих пор все ограничительные меры, которые украинские власти вводили в отношении России, оборачивались против самой Украины — ее экономики и граждан.