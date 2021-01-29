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Москва

В России оценили новые санкции Украины 

Артём Кульша 19 минут назад
Власти России оценили новые санкции Украины
Фото: ТАСС
Власти России не знают, против кого власти Украины ввели новые санкции. Об этом осведомленный собеседник сообщил РИА Новости.
Вчера, как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении ограничительных мер в отношении российских физических и юридических лиц.

«Решение (о введении санкций. — Прим. ред.) носит закрытый характер. Мы не знаем, о каких лицах там идет речь», — рассказал РИА Новости российский источник.

Он добавил, что до сих пор все ограничительные меры, которые украинские власти вводили в отношении России, оборачивались против самой Украины — ее экономики и граждан.
На днях офис генерального прокуратура Украины обратился в Интерпол с просьбой о международном розыске почти 200 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым в нарушение украинского порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее и правил международных полетов.
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В мире , Политика , Владимир Зеленский , Интерпол , РИА Новости
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