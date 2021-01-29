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Москва

Украина отказалась регистрировать «Спутник V» 

Артём Кульша 25 минут назад
Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» не будет зарегистрирована на Украине. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил местный министр здравоохранения Максим Степанов.
«Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России.
Некоторое время назад компания «Биолек» из Харькова сообщила о подаче документов на регистрацию этой вакцины на Украине. Степанов это опроверг. Он рассказал, что фирма подала лишь заявление, но не регистрационные документы и досье, необходимые для рассмотрения вопроса о регистрации.
Европа может оставить Британию без вакцины от COVID-19
Глава Минздрава выразил уверенность, что Украина может обеспечить себя вакцинами ведущих мировых производителей. Он сообщил, что никто в стране не будет регистрировать «Спутник V».
На днях издание Bloomberg сообщило, что внутриполитическое давление на президента Украины Владимира Зеленского может усилиться из-за вопроса вакцинации от коронавирусной инфекции. Издание отметило падение популярности украинского президента до рекордно низкого уровня и нападки, которым подвергаются его действия в условиях пандемии.
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В мире , Видео , Наука и техника , Владимир Зеленский , Максим Степанов , Министерство обороны , Минздрав РФ
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