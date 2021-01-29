Украина отказалась регистрировать «Спутник V» 

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» не будет зарегистрирована на Украине . Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил местный министр здравоохранения Максим Степанов

«Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России

Некоторое время назад компания «Биолек» из Харькова сообщила о подаче документов на регистрацию этой вакцины на Украине. Степанов это опроверг. Он рассказал, что фирма подала лишь заявление, но не регистрационные документы и досье, необходимые для рассмотрения вопроса о регистрации.

Глава Минздрава выразил уверенность, что Украина может обеспечить себя вакцинами ведущих мировых производителей. Он сообщил, что никто в стране не будет регистрировать «Спутник V».