Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео 

Австралии самая большая акула в мире поплавала с отдыхающими и застряла в камнях. Один из представителей вида крупнейших акул оказался в ловушке в прибрежных водах Национального парка Нуза, расположенного в штате Квнсленд. Соответствующее видео опубликовало издание Daily Mail.

Питающаяся планктоном и не опасная для людей, китовая акула составила компанию серферам и отдыхающим и подплыла так близко к берегу, что застряла в камнях. На помощь огромной рыбе бросились местные жители, подводного обитателя удалось освободить.