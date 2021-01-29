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Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео 

Алевтина Жаркова 28 минут назад
В Австралии самая большая акула в мире поплавала с отдыхающими и застряла в камнях. Один из представителей вида крупнейших акул оказался в ловушке в прибрежных водах Национального парка Нуза, расположенного в штате Квнсленд. Соответствующее видео опубликовало издание Daily Mail.
Питающаяся планктоном и не опасная для людей, китовая акула составила компанию серферам и отдыхающим и подплыла так близко к берегу, что застряла в камнях. На помощь огромной рыбе бросились местные жители, подводного обитателя удалось освободить.
В мире , Видео
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