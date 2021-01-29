В Белоруссии задержали группу анархистов

Сотрудники МВД Белоруссии задержали группу белорусских анархистов, подозреваемых в организации, финансировании и вербовке участников массовых беспорядков, сообщила пресс-служба МВД республики.

«Сотрудники … МВД вышли на одну из региональных групп белорусских анархистов, которые являются участниками международной преступной организации… Задержанные — 26-летняя девушка и трое мужчин (20, 24 и 30 лет) — входили в состав объединения «Революционное действие» («Автономное действие — Беларусь»), совершали так называемые акты прямого действия и координировали их», — говорится в сообщении МВД в Telegram.

Утверждается, что «целью ячейки было насильственное изменение конституционного строя или территориальной целостности Белоруссии, захват и удержание власти, терроризм, массовые беспорядки, разжигание социальной вражды или розни, воспрепятствование законной деятельности госорганов и должностных лиц, а также финансирование экстремистской деятельности».

МВД указывает, что установлена причастность молодых людей и их единомышленников из других локальных групп к преступлениям против общественного порядка и нравственности, мира и безопасности и упоминает события прошлых лет.

«В частности, участники этой ячейки забрасывали коктейлями Молотова здания налоговой инспекции в Гомеле и Голосеевского суда Киева в 2016 году, российского посольства в Минске и управления КГБ в Бобруйске в 2010 году, а также оскверняли различные строения надписями и изображениями радикального толка. С 2017 года девушка размещала в открытом доступе публикации, содержащие призывы к насилию в отношении представителей власти», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, подозреваемые находятся в СИЗО в качестве фигурантов уголовного дела по массовым беспорядкам в Минске, поскольку «в их организации, финансировании, координации и вербовке новых участников задержанные принимали непосредственное участие».

Также указывается на то, что «анархисты регулярно читали лекции, проводили семинары и полевые сборы, где обучали противостоянию правоохранительным органам, в том числе во время планируемых боевых действий и протестов». Ффинансирование деятельности белорусской ячейки осуществлялось из-за рубежа, в том числе международными анархистскими организациями, такими как «Анархический черный крест».

В МВД также сообщили, что правоохранителями собраны материалы по другим радикальным анархистам республики, а скрывшихся за рубежом в ближайшее время объявят в розыск.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию в дальнейшем будут продолжать «шатать и раскачивать», это видно и по ситуации в России.