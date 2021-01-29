Мессинг предсказал серьезный кризис в США и Европе в 2021 году 

По словам провидца, США ожидает потеря статуса «сверхдержавы» и стремительное ослабевание влияния на мировой арене.

«2021 год, как и весь XXI век, будет неблагоприятным для США. Экономика будет приходить в упадок. Страна будет страдать из-за внутренних распрей и проблем», — предвидел Мессинг.

При этом, согласно предсказанию, Европу также ждет глубокий кризис. Провидец был уверен, что после пандемии странам ЕС не удастся возродить свою экономику. А кризис и «падение на геополитическое дно» он объяснил «больной зависимостью» от решений США.

При этом Вольф Мессинг отметил, коронавирус удастся победить, а самой безопасной и стабильной страной станет Россия, в которой захочет укрыться от внутриполитических конфликтов большое количество людей.

«Рамблер» писал, что ранее стало известно о пророчестве болгарской прорицательницы Ванги на 2021 год. Ясновидящая заявляла, что в 2021 году Земля должна сойти с орбиты, в результате чего на планете произойдет серия землетрясений. Сильнее всех пострадают США: страна уйдет под воду. Европе также не повезет: на нее нападут исламисты.