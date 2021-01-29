Мексика вышла на третье место в мире по числу жертв COVID

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Мексика выходит на третье место по числу жертв коронавирусной инфекции в мире. По данным Минздрава, в минувший четверг в стране было зарегистрировано 1506 смертей, общее их число достигло 155 145.

Эксперты полагают, что показатели занижены, что объясняется низким уровнем тестирования среди населения. Предполагается, что реально число жертв COVID может достигать 195 тысяч, пишет «Интерфакс».

Число заболевших в Мексике, по последним данным, составляет 1,82 миллиона. Среди заражённых — президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Мексика получила от России порядка 760 тысяч доз вакцины против коронавируса, власти возлагают на вакцинацию большие надежды.

Первое место по числу жертв коронавируса в мире занимают США — 432,9 тысячи летальных исходов, на втором месте Бразилия — 221,5 тысячи смертей.