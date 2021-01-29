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Москва

Мексика выходит на третье место в мире по числу жертв COVID 

Говорит Москва и ещё 1 1 час назад
Мексика вышла на третье место в мире по числу жертв COVID
Фото: globallookpress.com
Мексика выходит на третье место по числу жертв коронавирусной инфекции в мире. По данным Минздрава, в минувший четверг в стране было зарегистрировано 1506 смертей, общее их число достигло 155 145.
Эксперты полагают, что показатели занижены, что объясняется низким уровнем тестирования среди населения. Предполагается, что реально число жертв COVID может достигать 195 тысяч, пишет «Интерфакс».
Число заболевших в Мексике, по последним данным, составляет 1,82 миллиона. Среди заражённых — президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Мексика получила от России порядка 760 тысяч доз вакцины против коронавируса, власти возлагают на вакцинацию большие надежды.
Первое место по числу жертв коронавируса в мире занимают США — 432,9 тысячи летальных исходов, на втором месте Бразилия — 221,5 тысячи смертей.
ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте, писал NEWS.ru.
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Комментарии
В мире , ВОЗ , Интерфакс , Бразилия , Китай , Мексика , США
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