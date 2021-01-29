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Штурм генпрокуратуры в Ереване сняли на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
28 января в Ереване протестующие попытались взять штурмом здание Генпрокуратуры. Сотни противников премьер-министры Никола Пашиняна предприняли попытку захватить здание надзорного ведомства республики. Через некоторое время полицейским удалось оттеснить толпу от входа, начались задержания.
Митинги с требованием отставки Пашиняна начались после подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Оппозиция обвинила премьера в предательстве. Митингующие требуют ареста премьер-министра Никола Пашиняна.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван при этом вернул Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В мире , Видео , Генпрокуратура РФ
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