Штурм генпрокуратуры в Ереване сняли на видео 

28 января в Ереване протестующие попытались взять штурмом здание Генпрокуратуры . Сотни противников премьер-министры Никола Пашиняна предприняли попытку захватить здание надзорного ведомства республики. Через некоторое время полицейским удалось оттеснить толпу от входа, начались задержания.

Митинги с требованием отставки Пашиняна начались после подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Оппозиция обвинила премьера в предательстве. Митингующие требуют ареста премьер-министра Никола Пашиняна.

В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван при этом вернул Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.