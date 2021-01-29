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В Иране казнили борца греко-римского стиля 

Газета.Ru 33 минуты назад
В Иране казнили борца греко-римского стиля
Фото: газета.ру
В Иране казнили борца греко-римского стиля Мехди Али Хоссейни, которого суд признал виновным в убийстве в ходе уличной драки, произошедшей в сентябре 2015 года. Об этом сообщает портал Bloodyelbow.com.
Высшая мера наказания была применена в связи с тем, что семья убитого отказалась помиловать спортсмена.
Отмечается, что в его защиту выступал олимпийский чемпион 2012 года по греко-римской борьбе Хамид Сориян. Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о состоянии чемпионки Европы Алены Косторной.
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В мире , Евгений Плющенко , Иран
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