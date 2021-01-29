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В Бразилии предупредили о «мегаэпидемии» 

Lenta.ru и ещё 1 40 минут назад
В Бразилии предупредили о «мегаэпидемии»
Фото: Reuters
В Бразилии, третьей по числу заразившихся коронавирусом за все время пандемии стране, предупредили о «мегаэпидемии» из-за мутаций патогена. Об этом заявил бывший глава Минздрава страны Луис Энрике Мандетта, передает газета Globo.
Так, новый штамм коронавируса, обнаруженный в Бразилии, может привести к расширению масштабов эпидемии в крупнейшем латиноамериканском государстве. По его словам, пока весь мир прекращает авиасообщение с Бразилией, внутри страны власти перевозят пациентов из одного штата в другой, не устанавливая кордонов для биологической безопасности.

«Вероятно, мы разнесем этот штамм по всем субъектам федерации и через 60 дней можем получить мегаэпидемию», — предположил специалист.

28 января число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 100 миллионов. Из них более 55,9 миллиона пациентов выздоровели, а более 2,1 миллиона человек скончались. Наибольшее число выявленных заражений наблюдается в США, Индии, Бразилии. Россия занимает четвертую позицию.
С начала декабря стало известно о появлении новых мутировавших штаммы SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Эти варианты вируса, по-видимому, легче распространяются, и это может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.
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В мире , Минздрав РФ , Бразилия , Индия , США
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