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Полиция призвала поставить у Капитолия забор и охрану 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Полиция призвала поставить у Капитолия забор и охрану
Фото: Reuters
Полиция Капитолия призвала поставить постоянное ограждение у здания и найти охрану. Заявление исполняющей обязанности начальника полиции Йогананды Питтман опубликовано на сайте.
Она также считает, что у здания должны дежурить «готовые к реагированию резервные силы». Сейчас у Капитолия установлен временный забор. Питтман напомнила, что рекомендация установить забор вокруг здания была дана еще в 2006-м.
27 января Министерство внутренней безопасности США представило отчет, где говорится, что в стране сохраняется повышенный уровень угрозы из-за возможного подстрекательства к насилию и риска его совершения.
Призыв полиции связан с событиями 6 января, когда выступившие против итогов выборов сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Задержаны десятки людей, погибли пять человек.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , Департамент внутренней безопасности США , США
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