Полиция призвала поставить у Капитолия забор и охрану 

Полиция Капитолия призвала поставить постоянное ограждение у здания и найти охрану. Заявление исполняющей обязанности начальника полиции Йогананды Питтман опубликовано на сайте

Она также считает, что у здания должны дежурить «готовые к реагированию резервные силы». Сейчас у Капитолия установлен временный забор. Питтман напомнила, что рекомендация установить забор вокруг здания была дана еще в 2006-м.