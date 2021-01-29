Генсек ООН привился от COVID-19 

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Генсек ООН Антониу Гутерриш в своем аккаунте в Twitter заявил, что сделал прививку от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Гутерриш рассказал, что "счастлив" и "благодарен" после получения первой дозы вакцины от коронавирусной инфекции.

Генсек напомнил о необходимости обеспечить доступ к вакцинации "всем и повсюду". По мнению главы ООН, из-за пандемии безопасность каждого человека зависит от всеобщей вакцинации.