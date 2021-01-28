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Москва

Украина ввела новые санкции против России 

РИА Новости 54 минуты назад
Украина ввела новые санкции против России
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против юридических и физических лиц из России, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2021 "О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие указом президента Украины от 14 декабря 2020 № 564-27т" (добавляется, тайно, без абзацев 14, 15, 16 — несекретно). Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования", — говорится в тексте.

Сам санкционный список на сайте не опубликовали. Одно из решений СНБО засекречено.

"Кабинету министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных настоящим решением. Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер", — говорится в тексте.

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В мире , Владимир Зеленский , ЕС , СБУ , Правительство Украины , Интерпол
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