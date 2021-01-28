В Триполи демонстранты забросали камнями военных

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Демонстранты забросали камнями группу военных, оказавшихся в толпе, передает корреспондент РИА Новости.

Группа военных оказалась в окружении демонстрантов на площади Нур в Триполи . Из толпы в армейцев начали лететь камни, несмотря на то, что другая группа граждан призывала прекратить провокации.

Армейское подразделение было вынуждено отойти за периметр площади, где наблюдается скопление демонстрантов.

Беспорядки в Триполи вспыхнули в понедельник. Люди вышли на улицы с требованиями улучшить условия жизни, опасаясь голода. Участники демонстраций обвиняют власти в бездействии и выступают против продленного карантина из-за коронавируса.