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ВОЗ опасается «страшного шторма» COVID-19 в Африке 

Национальная Служба Новостей 59 минут назад
ВОЗ опасается «страшного шторма» COVID-19 в Африке
Фото: nsn.fm
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об опасениях в связи с возможным «страшным штормом» COVID-19 в Африке. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом и летальных исходов пациентов с COVID в Африке растет в быстрых темпах. В организации считают, что новые штаммы коронавируса также могут вызвать новую волну заражений.
Более 100 млн человек в мире заразились коронавирусом
Отмечается, что за минувшую неделю на континенте было зарегистрировано 175 тысяч случаев заражений и более 6 тысяч смертей пациентов. За месяц прирост по заражениям вырос вдвое по сравнению с предыдущим месяцем.
ВОЗ отметила, что ведет работу по борьбе с распространением нового штамма вируса, впервые выявленного в ЮАР.
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В мире , ВОЗ
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