ВОЗ опасается «страшного шторма» COVID-19 в Африке 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об опасениях в связи с возможным «страшным штормом» COVID-19 в Африке. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом и летальных исходов пациентов с COVID в Африке растет в быстрых темпах. В организации считают, что новые штаммы коронавируса также могут вызвать новую волну заражений.

Отмечается, что за минувшую неделю на континенте было зарегистрировано 175 тысяч случаев заражений и более 6 тысяч смертей пациентов. За месяц прирост по заражениям вырос вдвое по сравнению с предыдущим месяцем.

ВОЗ отметила, что ведет работу по борьбе с распространением нового штамма вируса, впервые выявленного в ЮАР.