Пока вы не уснули: США похитили российский «Панцирь» 

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Глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что российская делегация обратилась к председателю ПАСЕ и профильный комитет по регламенту с просьбой изучить заявления представителя делегации Украины Алексея Гончаренко из-за его провокационных и "хамских" высказываний на заседании ассамблеи.

В четверг ПАСЕ обсуждала полномочия российской делегации. В ходе обсуждения представители украинской делегации призывали ассамблею не ратифицировать полномочия российской делегации, а также оскорбляли президента РФ и органы власти.

Американцы похитили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1», сообщает издание The Times. Аналитики полагают, что теперь военные эксперты США смогут изучить промышленные возможности россиян и на основе полученных знаний моделировать ведение боевых действий с вероятным противником.

Журналисты отмечают, что ЗРК американцы заполучили на поле боя в Ливии в июле прошлого года. Похищенный «Панцирь» принадлежит Ливийской национальной армии.

Из-за санкций, которые были введены Евросоюзом против России, бизнес ЕС с 2014 года потерял миллиарды евро. При этом размеры замороженных активов и денежных средств россиян и российских компаний в ЕС, которые попали в черный список, начинаются от нескольких сотен евро. Такие данные представило бундестагу министерство экономики и энергетики Германии.

Федеральная служба исполнения наказаний попросила суд заменить условное наказание на реальное для политика Алексея Навального. Об этом заявила глава профильного управления ведомства Елена Коробкова

«Он систематически нарушал условия испытательного срока до своей госпитализации», — рассказала она.

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова отказалась отправлять мужу посылки в колонию, пока он не даст ей доступ к своим сбережениям. Актер не соглашается.

Журналисты отметили, что незадолго до ареста Ефремов обналичил накопления и поместил деньги в банковскую ячейку. Доступ к ней имеет только он, поэтому оставшись без финансовой поддержки супруга Кругликова потребовала поделиться средствами.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, ее подозревают в превышении полномочий, сообщает СК.

«Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Знаменитый актер Василий Лановой подключен к искусственной вентиляции легких.

Сегодня состояние Ланового резко ухудшилось, у артиста упал уровень кислорода в крови, сообщает Mash.

Актера перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ.

Прокуратура Москвы направила предостережения о незаконности несогласованных акций 31 января их организаторам, а также пяти интернет-компаниям, распространяющим призывы к акциям. Об этом сообщила журналистами руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Она подчеркнула, что в интернете, в том числе в соцсетях, выявлены публикации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка на территории РФ 31 января.

Власти Украины пытаются организовать воздушную блокаду Крыма. Об этом заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет

В 2014 году Украина закрыла воздушное пространство над Крымом в связи с невозможностью обеспечения безопасности полетов и официально прекратила функционирование всех аэропортов там.

С тех пор ее власти наложили арест почти на 200 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на полуостров.

В подземном переходе в центре Челябинска произошел взрыв, после чего разгорелся пожар.

Инцидент произошел на площади Революции в переходе, который ведет к Арбитражному суду и подземному торговому комплексу «Никитинские ряды».