В Эквадоре врачи ввели десятки тысяч доз фейковой вакцины

Эквадорская полиция уличила клинику альтернативной медицины во введении десятков тысяч доз фейковой вакцины против коронавируса. Об этом сообщает издание El Comercio.

Центр предлагал пациентам инъекции неизвестного вещества стоимостью в 15 долларов, обещая иммунитет от COVID-19 после трех уколов. Власти предполагают, что клиника сделала порядка 70 тысяч прививок.

При этом сами владельцы клиники утверждали, что продавали не вакцины, а «сыворотки и витамины» для укрепления иммунитета. Владелица клиники заявила, что вылечила 20 тысяч пациентов.