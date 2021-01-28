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Акция протеста в Ереване завершилась 

РИА Новости 14 минут назад
Акция протеста в Ереване завершилась
Фото: ТАСС
Организаторы акции протеста у здания правительства в Ереване, участники которой требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили о ее завершении.

"Мы прекращаем протесты, так как силы не равны", — сказал один из организаторов Тигран Чобанян.

По его словам, организаторы акции сообщат о дальнейших действиях через несколько дней.
После подписания премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви — католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.
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В мире , Армения , Ереван
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