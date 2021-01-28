Противники Пашиняна попытались прорваться в здание правительства 

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна попытались прорваться в здание правительства, передает « Sputnik Армения».

Полицейские встали в несколько рядов, перекрыв все входы. Между силовиками и протестующими идут потасовки. Некоторых сторонников оппозиции уже задержали.

Всего на митинг с требованием отставки Пашиняна пришли несколько сот человек. Один из участников акции Арагац Ахоян обратился к 16 политическим партиям с призывам присоединиться к протесту.

«Пусть придут, мы очистим страну от этих (команды Пашиняна — прим. «Ленты.ру») и отдадим им власть», — заявил он.

Во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года Азербайджан вернул под свой контроль часть потерянных в начале 1990-х территорий. Армянская оппозиция обвиняет Пашиняна в предательстве и требует его отставки. Сам премьер утверждает, что чист перед народом.