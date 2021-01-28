Ещё
Далее:
Читайте также:
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

ЕС исключил Японию из списка стран для поэтапного открытия границ 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
ЕС исключил Японию из списка стран для открытия границ
Фото: © AP Photo/Eugene Hoshiko
ЕС сократил до шести число стран для поэтапного открытия границ, исключив из него Японию. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Совета ЕС.

"С 28 января страны сообщества должны поэтапно начать отмену ограничений на поездки для резидентов следующих стран: Австралии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи и Таиланда", — говорится в документе.

В список также условно включен Китай, однако с ним границы будут оставаться полностью закрытыми до тех пор, пока Пекин не согласится открыть свои внешние границы для Евросоюза.
Видео дня. Русского блогера-миллионника наказали за вечеринки на Бали
ТАСС: последние новости
Лукашенко заявил, что готов защищать Белоруссию "на танке, БМП, с автоматом в руках" Лукашенко заявил, что готов защищать Белоруссию "на танке, БМП, с автоматом в руках" Лукашенко заявил, что спецслужбы Белоруссии пресекли попытки "взрывать дома и улицы" Лукашенко заявил, что спецслужбы Белоруссии пресекли попытки "взрывать дома и улицы" МИД КНР приветствовал решение России и США продлить СНВ-3 МИД КНР приветствовал решение России и США продлить СНВ-3
В мире , ЕС , Совет Европы , Австралия , Китай , Южная Корея , Новая Зеландия , Пекин , Руанда , Сингапур , Таиланд , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
00:57
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
Шоу-бизнес Общество
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
00:45
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
Происшествия
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
00:12
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
Происшествия
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
00:06
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
В мире Происшествия
В центре Челябинска прогремел взрыв
00:25
В центре Челябинска прогремел взрыв
Происшествия
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
02:04
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
Происшествия
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
00:26
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
Происшествия Пожары
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
00:10
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
Происшествия
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
00:53
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
Происшествия
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
01:10
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение