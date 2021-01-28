ЕС исключил Японию из списка стран для открытия границ

ЕС сократил до шести число стран для поэтапного открытия границ, исключив из него Японию . Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Совета ЕС

"С 28 января страны сообщества должны поэтапно начать отмену ограничений на поездки для резидентов следующих стран: Австралии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи и Таиланда", — говорится в документе.

В список также условно включен Китай, однако с ним границы будут оставаться полностью закрытыми до тех пор, пока Пекин не согласится открыть свои внешние границы для Евросоюза.