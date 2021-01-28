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Москва

Лукашенко назвал условие политической амнистии 

Артём Кульша 1 час назад
В Белоруссии будет объявлена политическая амнистия, если президенту страны Александру Лукашенко докажут существование там политических заключенных. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил сам Лукашенко.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», белорусский президент провел совещание по вопросам совершенствования законодательства. В ходе него он отметил, что в настоящее время некоторые люди «стонут и рыдают» о необходимости проведения в Белоруссии амнистии политических заключенных.

«Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе, и что они (заключенные. — Прим. ред.) осуждены или задержаны, арестованы по политическим мотивам», — пообещал Лукашенко.

Он призвал прекратить болтовню об амнистии политических заключенных и назвал их наличие в Белоруссии иллюзией. Также Лукашенко заявил, что задержанные лидеры протестов в Минске должны вернуть все, что украдено у народа, чтобы покинуть СИЗО.

«Такая возможность у этих протестунов была — денег жалко», — добавил он.

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В мире , Видео , Александр Лукашенко , ФСИН
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