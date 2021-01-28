Лукашенко назвал условие политической амнистии 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», белорусский президент провел совещание по вопросам совершенствования законодательства. В ходе него он отметил, что в настоящее время некоторые люди «стонут и рыдают» о необходимости проведения в Белоруссии амнистии политических заключенных.

«Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе, и что они (заключенные. — Прим. ред.) осуждены или задержаны, арестованы по политическим мотивам», — пообещал Лукашенко.

Он призвал прекратить болтовню об амнистии политических заключенных и назвал их наличие в Белоруссии иллюзией. Также Лукашенко заявил, что задержанные лидеры протестов в Минске должны вернуть все, что украдено у народа, чтобы покинуть СИЗО