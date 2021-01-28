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Москва

Украина намерена запретить Кеосаяну въезд в страну 

Алиса Селезнёва 34 минуты назад
Украина намерена запретить Кеосаяну въезд в страну
Фото: РИА Новости
МИД Украины инициировал процедуру запрета въезда в страну для российского кинорежиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна из-за посещения им Донецка. Об этом в своем сообщил в Twitter представитель дипломатического ведомства Олег Николенко.

«В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры по запрету Кеосаяну въезда на Украину», — пояснил он, назвав режиссера «российским пропагандистом».

Николенко также напомнил, что приехавшие с Кеосаяном в Донецк главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян и главред радио «Говорит Москва» Роман Бабаян «давно невъездные».
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Ранее, как сообщал «Рамблер», Филипп Киркоров заявил, что его предал Владимир Зеленский. Певец прокомментировал свое попадание в список персон, которым был запрещен визит в Украину в 2014 году. Он отметил, что надеялся на помощь своего закадычного друга Владимира Зеленского, после того, как тот стал президентом страны. Но политик, по его словам, остался равнодушен к проблеме.
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В мире , Филипп Киркоров , Олег Николенко , Владимир Зеленский , Тигран Кеосаян , Маргарита Симоньян , Роман Бабаян , МИД , РИА Новости , Радиостанция "Говорит Москва"
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