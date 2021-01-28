Украина намерена запретить Кеосаяну въезд в страну 

Російські пропагандисти прибули у Донецьк. Напевно, скрепи «русского мира» на окупованих українських територіях не такі вже й непохитні. У зв’язку із діяльністю проти нацбезпеки ініціюємо процедури для заборони Кеосаяну на в’їзд до України. Симоньян і Бабаян давно нев’їздні. pic.twitter.com/F2f4Mpaxkk— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 28, 2021