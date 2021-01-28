Украина намерена запретить Кеосаяну въезд в страну 

МИД Украины инициировал процедуру запрета въезда в страну для российского кинорежиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна из-за посещения им Донецка. Об этом в своем сообщил в Twitter представитель дипломатического ведомства Олег Николенко.
«В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры по запрету Кеосаяну въезда на Украину», — пояснил он, назвав режиссера «российским пропагандистом».
Російські пропагандисти прибули у Донецьк. Напевно, скрепи «русского мира» на окупованих українських територіях не такі вже й непохитні. У зв’язку із діяльністю проти нацбезпеки ініціюємо процедури для заборони Кеосаяну на в’їзд до України. Симоньян і Бабаян давно нев’їздні. pic.twitter.com/F2f4Mpaxkk— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 28, 2021
Николенко также напомнил, что приехавшие с Кеосаяном в Донецк главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян и главред радио «Говорит Москва» Роман Бабаян «давно невъездные».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Филипп Киркоров заявил, что его предал Владимир Зеленский. Певец прокомментировал свое попадание в список персон, которым был запрещен визит в Украину в 2014 году. Он отметил, что надеялся на помощь своего закадычного друга Владимира Зеленского, после того, как тот стал президентом страны. Но политик, по его словам, остался равнодушен к проблеме.